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Приметы и советы

«Классический тест»: врач назвал первые признаки деменции

Евгений Белоусов
Общество
«Классический тест»: врач назвал первые признаки деменции
Фото: Pixabay

Снижение кратковременной памяти и когнитнивных способностей может указывать на развитие деменции. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

— У нас есть классический тест на деменцию. Мы просим человека нарисовать часы, и указать на них время — без десяти два. Для многих людей это реальная проблема, — объяснил он.

По словам врача, снижение качества памяти на недавно произошедшие события является одним из ярких признаков деменции. Также на развитие старческого слабоумия указывает внезапная агрессия.

Больным деменцией часто кажется, что кто-то их обворовывает, что люди вокруг них недоброжелательны, злы и говорят про стариков плохие вещи. Иногда состояние больных может настолько ухудшаться, рассказал Хухрев, что они могут зимой в одних тапочках куда-то пойти через весь город.

По словам врача, деменция, как правило, развивается у пожилых людей старше 70 лет. Кроме того, она может возникнуть и у человека, перенесшего инсульт, передает «Москва 24».

Недавно невролог Александра Алехина назвала два типа юмора, связанных с угасанием мозга и деменцией. Она сообщила, что особенности чувства юмора человека могут свидетельствовать о наличии признаков слабоумия.

Для улучшения памяти в рацион необходимо включать пищу, содержащую железо, омегу-3 и витамины группы D. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, практикующего врача-диетолога Марины Копытько, в каких именно продуктах больше всего полезных для работы мозга веществ.

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