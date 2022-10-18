Москвичам рассказали, как в столице помогают людям с особенностями слуха

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Для комфорта и безопасности людей с инвалидностью московским руководством создается удобная инфраструктура, а профильные специалисты оказывают социальную поддержку таким гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Как уточняется, порядка ста проектов столица организовала для глухих и слабослышащих людей. Их в Москве проживает около пяти тысяч.

— Создается доступная среда, многие сервисы переходят в онлайн-формат, что значительно сокращает время на получение услуг, активно развивается инклюзивное и дистанционное образование, сеть центров комплексной реабилитации, — отметил руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Кроме того, в рамках программы городской поддержки неслышащим предоставляют услуги сурдоперевода и технические средства реабилитации, к которым относятся слуховые аппараты, телефоны с текстовым выходом и другие устройства. В этом году было выдано около шести тысячи слуховых аппаратов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специализированный центр занятости «Моя карьера» помогает горожанам с инвалидностью быть востребованными на рынке труда и реализовываться профессионально.