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Расписание некоторых поездов на МЦД-1 изменится в октябре

Евгений Жуков
Город
Расписание некоторых поездов на МЦД-1 изменится в октябре
Фото: АГН Москва

Расписание ряда поездов на МЦД-1 изменится с 2:30 на сутки в период с 22 по 23, с 29 по 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 19 октября.

Как уточняется, на центральном участке от Савеловского до Белорусского вокзала МЦД-1 не будет движения поездов. Интервалы движения составов на всем МЦД-1 будут увеличены, в том числе в часы-пик.

Кроме того, 22 и 29 октября поезда «Аэроэкспресс» до/от аэропорта Шереметьево будут следовать от/до Савеловского вокзала с остановкой на Окружной станции. Для поездок в аэропорт можно будет воспользоваться автобусами от станции метро Ховрино.

Перечисленные изменения необходимы для подготовки инфраструктуры на Белорусском вокзале к запуску МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Основные работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток существенно снизится, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что расписание поездов «Аэроэкспресс» изменится в период с 1 по 31 октября из-за проведения плановых работ на железной дороге.

Транспорт МЦД Поезда
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