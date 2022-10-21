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Гинцбург рассказал о создании вакцины от африканского вируса Ласса

Ирина Игнатенко
Общество
Гинцбург рассказал о создании вакцины от африканского вируса Ласса
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Вакцину от африканского вируса Ласса создали в НИЦ имени Гамалеи, о препарате рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Эксперт рассказал, что вирус Ласса эндемичен для Центральной и Западной Африки, как и вирус Эбола. Вакцина была создана по аналогичным принципам.

Он отметил, что новая вакцина является векторной и двухкомпонентной. Оценивать эффективность нового препарата пока рано, но ожидания медицинского сообщества высоки.

— Созданная нами вакцина от вируса Эбола показала эффективность в районе 95–99 процентов. А вирусы — родственные, и вакцина создана по тому же принципу. Так что есть основания предполагать, что и препарат от вируса Ласса будет столь же эффективен, — рассказал Гинцбург в комментарии «Радио 1».

До этого врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал россиянам сделать прививки от гриппа и коронавируса с интервалом в две–три недели.

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