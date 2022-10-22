Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Экологический центр» открылся для детей в Москве

Лейла Алиева
Город
«Экологический центр» открылся для детей в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столичном парке профессий «Кидзания» начал работать «Экологический центр» для детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 22 октября.

— Забота об экологии, защита окружающей среды — это часть общественной жизни, часть благотворительной среды мегаполиса. Вовлекать в экологические и благотворительные практики стоит уже с раннего возраста, когда ребенку максимально просто включиться в процесс и сделать их частью своей повседневной жизни, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Центр разделе три тематические площадки: переработка пластика, бумаги, а также исследование образцов почвы. Посетить «Экологический центр» могут дети от 4 до 16 лет бесплатно, для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в этом учебном году ученики столичных школ и студенты колледжей смогут бесплатно посетить 111 музеев благодаря программе мэра Москвы «Музеи — детям».

Экология Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте