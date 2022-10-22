«Экологический центр» открылся для детей в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столичном парке профессий «Кидзания» начал работать «Экологический центр» для детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 22 октября.

— Забота об экологии, защита окружающей среды — это часть общественной жизни, часть благотворительной среды мегаполиса. Вовлекать в экологические и благотворительные практики стоит уже с раннего возраста, когда ребенку максимально просто включиться в процесс и сделать их частью своей повседневной жизни, — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Центр разделе три тематические площадки: переработка пластика, бумаги, а также исследование образцов почвы. Посетить «Экологический центр» могут дети от 4 до 16 лет бесплатно, для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в этом учебном году ученики столичных школ и студенты колледжей смогут бесплатно посетить 111 музеев благодаря программе мэра Москвы «Музеи — детям».