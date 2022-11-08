Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Аморальный человек»: Соседов раскритиковал дорогой гардероб Киркорова

Евгений Белоусов
Общество
«Аморальный человек»: Соседов раскритиковал дорогой гардероб Киркорова
Фото: Youtube / Super

Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил певца Филиппа Киркорова в расточительности и аморальности.

По мнению Соседова, именитому певцу не следует быть таким расточительным в плане гардероба на фоне текущей ситуации в стране.

— Сам факт того, что человек имеет гардероб, который стоит миллионы евро, это недопустимо в ситуации, когда в стране много людей обездоленных, больных, — заявил критик.

Соседов посчитал недопустимым тиражирование такого дорогого гардероба. Артиста он и вовсе назвал «аморальным человеком».

Вместо выходов в свет в дорогих нарядах, считает критик, Киркорову следует купить для российских солдат термобелье, одеяла и другие необходимые вещи, передает «Газета.ру».

До этого между Киркоровым и телеведущей Викторией Боней разразился скандал. Артист обматерил девушку в личных сообщениях, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины переписок в социальные сети.

«Вечерняя Москва» решила вспомнить самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

Знаменитости Филипп Киркоров Сергей Соседов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте