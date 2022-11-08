«Аморальный человек»: Соседов раскритиковал дорогой гардероб Киркорова

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Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил певца Филиппа Киркорова в расточительности и аморальности.

По мнению Соседова, именитому певцу не следует быть таким расточительным в плане гардероба на фоне текущей ситуации в стране.

— Сам факт того, что человек имеет гардероб, который стоит миллионы евро, это недопустимо в ситуации, когда в стране много людей обездоленных, больных, — заявил критик.

Соседов посчитал недопустимым тиражирование такого дорогого гардероба. Артиста он и вовсе назвал «аморальным человеком».

Вместо выходов в свет в дорогих нарядах, считает критик, Киркорову следует купить для российских солдат термобелье, одеяла и другие необходимые вещи, передает «Газета.ру».

До этого между Киркоровым и телеведущей Викторией Боней разразился скандал. Артист обматерил девушку в личных сообщениях, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины переписок в социальные сети.

«Вечерняя Москва» решила вспомнить самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.