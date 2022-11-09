Narcity: Беженец с Украины пожаловался на «ужасный сервис» в заведениях Канады

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Беженец с Украины назвал сервис в общественных заведениях Канады «ужасным», передает портал Narcity.

— Мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный, — сказал иммигрант.

По его словам, в Канаде услуги оказывают «намного медленнее», чем на Украине.

7 ноября сообщалось, что работающих и проживающих в Польше украинских беженцев обяжут платить за жилье. Заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер уточнил, что государство продолжит помогать старикам, детям, инвалидам и беременным женщинам, чтобы те смогли встать на ноги.

Кроме того, стало известно, что руководство Польши планирует ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины, заставив их самостоятельно покрывать некоторые расходы.

До этого журналист чешского издания Seznam Zpravy Ян Странски заявил, что жители страны «сыты по горло» последствиями ситуации вокруг Украины. Обозреватель утверждает, что чехи все меньше интересуются сложившимся конфликтом и больше заботятся о собственных проблемах. Так, например, граждан больше волнуют цены на электрическую энергию.