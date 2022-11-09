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МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic Колезова

Степан Жирнов
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МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic Колезова
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic* Дмитрия Колезова. Информацию об этом ведомство опубликовало в специальной базе данных в среду, 9 ноября.

В карточке сообщается, что мужчину разыскивают по статье УК РФ, правда не уточняют, по какой.

МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic Колезова Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Колезев сообщил о своем отъезде из России в 3 марта.

Сайт издания, в котором объявленный в розыск работал главным редактором, заблокировал Роскомнадзор 6 марта по требованию Генпрокуратуры.

29 октября МВД России объявило в розыск блогера Максима Каца**.

* — Включены в список СМИ-иноагентов.

** — Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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