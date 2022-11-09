МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic Колезова

МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic* Дмитрия Колезова. Информацию об этом ведомство опубликовало в специальной базе данных в среду, 9 ноября.
В карточке сообщается, что мужчину разыскивают по статье УК РФ, правда не уточняют, по какой.
Колезев сообщил о своем отъезде из России в 3 марта.
Сайт издания, в котором объявленный в розыск работал главным редактором, заблокировал Роскомнадзор 6 марта по требованию Генпрокуратуры.
29 октября МВД России объявило в розыск блогера Максима Каца**.
* — Включены в список СМИ-иноагентов.
** — Физлицо, выполняющее функции иноагента.