Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» состоялся в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина подвели итоги международного научного конгресса «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация». Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

В мероприятии приняли участие более 600 преподавателей русского языка, ученых и представителей образовательных и общественных организаций из более чем 15 стран. Особенностью конгресса стало проведение мероприятий сразу на нескольких площадках в России и за рубежом. Помимо Института Пушкина, в их число вошли Российско-Армянский университет (Ереван) и Кыргызско-Российский славянский университет им. Б. Н. Ельцина (Бишкек).

Ключевым событием стала панельная дискуссия, посвященная текущему положению русского языка в мире. Участники оценили масштабы его использования в странах СНГ и пришли к выводу, что русский язык по-прежнему пользуется популярностью в большинстве государств Содружества.

Важной частью программы в России также стала церемония вручения наград победителям конкурса лучших проектов в области поддержкирусского языка на пространстве СНГ. Участниками конкурса стали педагоги-русисты, ученые, студенты, аспиранты, общественные деятели и коллективы исследователей из стран СНГ.

Недавно в столице стартовал всероссийский изобразительный диктант «Моя страна — моя история». Тема этого года — «Созидатели и мастера моего края», за три часа участники должны будут создать творческую работу.