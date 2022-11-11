Американский комик высмеял передачу Зеленскому статуэтки «Оскар» от Пенна

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Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа прокомментировал видеоролик, где актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому статуэтку «Оскар».

— Шон Пенн подарил «Оскара» Зеленскому. Я даже не знаю, как переварить эту информацию. Это действительно происходит? — задался он вопросом.

Ноа также не смог понять, зачем актер передал свою награду украинскому лидеру, ведь Зеленский не сможет применить ее как оружие. Телеведущий посоветовал актеру подарить главе государства нунчаки, сообщает РИА Новости.

Пенн прилетел в Киев 8 ноября. Для него визит стал третьей поездкой в украинскую столицу с момента начала спецоперации.

Артист взял с собой одну из статуэток кинопремии «Оскар». Он на время передал эту награду на хранение Зеленскому в качестве «символа победы Украины».

После этого жители Турции раскритиковали передачу Зеленскому статуэтки «Оскар» от Пенна. Многие читатели отметили, что передача награды за заслуги в кинематографе не поможет украинскому президенту в урегулировании ситуации внутри страны. Они назвали такое решение «бесполезным трюком».