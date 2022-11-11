СК: Пленные бойцы ВСУ признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе

Фото: president.gov.ua

Украинские военнопленные признались в убийстве пожилой жительницы Мариуполя, поддерживавшей Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 11 ноября.

В рамках допроса бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также Артур Пустовойт и Алексей Томилин из 74-го отдельного разведывательного батальона признались в жестоком убийстве пенсионерки в Мариуполе.

— Галина Харитонова высказала слова поддержки России, после чего сослуживец Алексея Томилина выстрелил женщине в затылок, затем сам Томилин выстрелил ей в область грудной клетки, — говорится в сообщении.

Также один из пленных рассказал, как до смерти избил мирного жителя, которого допрашивал в поселке Мирный. Другой боец признался, что по приказу командира расстрелял местных жителей, которые никак не угрожали военным.

До этого Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов»* используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей.

* Запрещенная в России террористическая организация.