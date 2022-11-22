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Владимир Ефимов: Завод по производству паркета построят в Зеленограде

Евгений Белоусов
Город
Владимир Ефимов: Завод по производству паркета построят в Зеленограде
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Инвестор получил разрешение на строительство завода по выпуску паркетной доски в Зеленограде. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Деревообрабатывающий производственный комплекс по выпуску паркетных досок общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров расположится в бывшей промышленной зоне «Малино», — заявил он.

По словам руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, проект обеспечит городу 130 новых рабочих мест. Планируемые ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 41,3 миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что столица активно помогает промышленным компаниям размещать производственные площадки.

Так, для нового деревообрабатывающего производства город предоставил 1,1 гектара земли. Завершить возведение объекта инвестор должен до сентября 2025 года.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест.

Максим Гаман Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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