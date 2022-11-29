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Каша без масла и постные щи: шеф-повар Логинов рассказал, какие блюда легко и быстро приготовить в Рождественский пост

Анастасия Харламова

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Каша без масла и постные щи: шеф-повар Логинов рассказал, какие блюда легко и быстро приготовить в Рождественский пост
Фото: Pexels

Каша без масла и постные щи хорошо насытят организм во время Рождественского поста. Об этом «Вечерней Москве» рассказал шеф-повар Алексей Логинов, назвав блюда, которые можно легко и быстро приготовить в Рождественский пост.

По словам эксперта, горячая пища хорошо насыщает организм во время холодной погоды. Например, горячие каши без масла — отличный вариант для завтрака.

— На завтрак можно есть любую кашу без масла на воде. Отличным вариантом является овсянка. Она поможет надолго оставаться сытым и принесет пользу организму, — рассказал эксперт.

Логинов подчеркнул, что православные могут оставить в меню привычные блюда, например, борщ и щи. Однако они должны быть без мяса.

— На обед можно приготовить овощное рагу и привычные для россиян щи или борщ без мяса. Эти горячие блюда хорошо насытят и не дадут замерзнуть в холодные дни поста. А на ужин быстро и просто сделать винегрет, замоченные овощи, салат из капусты и яблок или фасоль, — отметил шеф-повар.

Рождественский пост готовит православных христиан к самому радостному и светлому празднику зимы — Рождеству Христову. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Рождественский пост длится сорок дней, поэтому называется в церковном уставе Четыредесятницей, как и Великий пост. Он помогает православным очистить свою душу покаянием и молитвой и с чистым сердцем встретить рождение Иисуса Христа.

Важно помнить, что обычные люди могут придерживаться одной из трех степеней Рожественского поста, которые прописаны в церковных канонах. Они намного мягче и проще, чем правила для монахов. Также необходимо посоветоваться со своим духовным настоятелем, чтобы узнать степень строгости поста, которую нужно соблюдать.

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