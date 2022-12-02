Ефимов: Онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти две тысячи раз

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В конце ноября 2020 года на столичном Инвестиционном портале начал свою работу онлайн-сервис «Московский инвестор» для оперативной связи бизнеса с правительством столицы. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с тех пор ресурсом воспользовались почти две тысячи раз. Ефимом также добавил, что с помощью данного сервиса можно решить вопросы по осуществлению инвестиционной деятельности в городе. Помимо этого, благодаря «Московскому инвестору» можно направлять столичному руководству предложения по развитию инвестиционного потенциала Москвы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что предприниматели получают ответ на свои обращения «в среднем за четыре рабочих дня».

— Например, через сервис поступило обращение инвестора, связанное с согласованием транспортной схемы при проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса, — вспомнил ситуацию Овчинский.

По его словам, для решения данного вопроса было организовано специальное рабочее заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата столицы. По итогу городское руководство согласовало окончательный вариант схемы, на которую ушло девять рабочих дней.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Развитие этого участка создаст около трех тысяч рабочих мест.