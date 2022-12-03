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Приметы и советы

Посольство РФ потребовало от Лондона уведомить о причинах задержания россиянина

Араз Салехов
В мире
Посольство РФ потребовало от Лондона уведомить о причинах задержания россиянина
Фото: Pixabay

Российское посольство в Лондоне направило ноту в британский МИД в связи с задержанием гражданина России. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

— Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские дипломаты потребовали в кратчайшие сроки дать разъяснения причин и обстоятельств ареста. Помимо этого, дипмиссия просит сообщить, где и в каких условиях содержится россиянин. Британским властям было предложено незамедлительно обеспечить доступ сотрудников к соотечественнику, а также предоставить ему переводчика и адвоката, сообщает РИА Новости.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что задержанным оказался российский бизнесмен Михаил Фридман. Однако в пресс-службе Альфа-банка опровергли эту информацию, заявив, что предприниматель находится у себя дома и никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне он не имеет.

Россия Великобритания Задержания Посольства
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