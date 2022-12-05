Москвичам рассказали о работе трамваев № 14 и 26 в период с 3 по 7 декабря

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Бесплатные трамваи № 14 и 26 помогут москвичам передвигаться по городу быстро и комфортно в период, пока из-за строительства новой Троицкой линии метрополитена нет движения поездов на участке Калужско-Рижской линии в период с 3 по 7 декабря. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, например, один «Витязь-Москва» может перевезти до 260 человек, в общей сложности в трамвае насчитывается 70 сидячих мест.

Трамваи ходят по маршрутам № 14, 26, 38 и 39. На Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской трамваи ходят каждые 3–5 минут.

Проехать в трамваях № 14 и 26 от метро «Университет» до «Октябрьской» можно бесплатно, подытожили в дептрансе.

Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закрыли до 7 декабря из-за строительства будущей Троицкой ветки.

Кроме того, участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».