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Программист рассказал, какую профессию заменит искусственный интеллект

Ирина Игнатенко
Общество
Программист рассказал, какую профессию заменит искусственный интеллект
Фото: Pixabay

Программист-робототехник Александр Байкин рассказал, из какой профессии искусственный интеллект уже сейчас вытесняет людей. По его мнению, с борьбой за рабочие места против компьютеров не справились специалисты по подбору кадров.

По его словам, многие зарубежные компании сокращают HR-специалистов. Они применяют технологии искусственного интеллекта для поиска успешных кандидатов на различные должности.

Специалисты отмечают, что машины лучше людей защищают претендента на место от гендерных и расовых предубеждений.

— Главная идея — убрать человеческий фактор при подборе персонала, — отметил Байкин в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

До этого карьерный консультант Татьяна Минаева рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей. Так, важную роль играют уникальное сопроводительное письмо и грамотная самопрезентация в ходе собеседования, передает ФАН.

Кроме того, в Москве обсудили развитие искусственного интеллекта в промышленности.

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