Фото: Минобороны РФ

Украинские военные не смогут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot сразу после получения. Об этом в среду, 14 декабря, заявил бывший генерал армии Соединенных Штатов Америки Марк Хертлинг.

По словам военного, что отправка Пентагоном ЗРК Patriot на Украину не означает того, что комплексы сразу же начнут использовать в боевых действиях, если до этого украинских военных тайно не обучали в течение нескольких месяцев.

Хертлинг отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания ЗРК потребуется время, передает РИА Новости.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил мнение, что поставка Украине этих комплексов будет являться шагом к эскалации со стороны Соединенных Штатов.

Предупреждения об угрозе со стороны России и Китая прописаны в военной доктрине США. Следовательно, Вашингтон активно готовится к столкновению с Москвой. Катализатором начала конфликта может стать украинский кризис. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов, комментируя слова представителя Вооруженных сил США генерала Марка Милли о планах Минобороны, посвященных полномасштабной войне НАТО c РФ.