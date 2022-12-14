Песков призвал дождаться официальных данных о поставке ЗРК Patriot из США на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться официальной информации о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot из Соединенных Штатов на Украину. Об этом он сообщил в среду, 14 декабря.

— Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что правительство Соединенных Штатов может уже на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил мнение, что поставка Украине этих комплексов будет являться шагом к эскалации со стороны Соединенных Штатов.

По словам бывшего генерала армии Соединенных Штатов Америки Марка Хертлинга, украинские военные не смогут использовать зенитные ракетные комплексы Patriot сразу после получения.