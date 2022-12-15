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Врач рассказал о новом способе лечения варикоза и повышенного давления

Араз Салехов
Общество
Врач рассказал о новом способе лечения варикоза и повышенного давления
Фото: depositphotos

Медицинские пиявки помогают при лечении варикоза, повышенного артериального давления и лор-заболеванй. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук, президент Всемирной организации гирудотерапии Константин Сухов.

— Пиявка прокусывает кожные покровы на глубине всего лишь полтора миллиметра. Более того, когда она ставится, то через полторы-две минуты выпускает обезболивающее средство. Оно позволяет не чувствовать пиявку на кожных покровах, — отметил он.

Так, для гирудотерапии (лечение пиявками — прим. «ВМ») используются специальные пиявки, у которых есть три челюсти и около 200 зубов. По его словам, лечение с их помощью безболезненно, сообщает сайт «Москва 24».

Врач-флеболог, хирург сети клиник «Атлас» Борис Копылов рассказал об опасных последствиях варикоза. По его словам, варикозная болезнь может приводить к образованию и попаданию тромба в сердце или легочную артерию.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил симптомы, которые предупреждают о скором инсульте. В список симптомов попали: невнятность в речи; головокружения; нарушения походки; дезориентация и другие.

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