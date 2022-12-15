Врач рассказал о новом способе лечения варикоза и повышенного давления

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Медицинские пиявки помогают при лечении варикоза, повышенного артериального давления и лор-заболеванй. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук, президент Всемирной организации гирудотерапии Константин Сухов.

— Пиявка прокусывает кожные покровы на глубине всего лишь полтора миллиметра. Более того, когда она ставится, то через полторы-две минуты выпускает обезболивающее средство. Оно позволяет не чувствовать пиявку на кожных покровах, — отметил он.

Так, для гирудотерапии (лечение пиявками — прим. «ВМ») используются специальные пиявки, у которых есть три челюсти и около 200 зубов. По его словам, лечение с их помощью безболезненно, сообщает сайт «Москва 24».

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