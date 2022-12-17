В Департаменте труда и соцзащиты населения Москвы рассказали об акции «Поделись теплом»

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Акция «Поделись теплом» за две недели из локальной активности «Московского долголетия» переросла в масштабный городской благотворительный проект. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, к жителям столицы старшего возраста присоединились тысячи москвичей разных возрастов и специальностей, которые вязали теплые вещи и писали письма для участников спецоперации.

К настоящему моменту участниками акции стали свыше 10 тысяч горожан в возрасте от 7 до 80 лет и старше.

К Новому году защитникам России привезут более 8,5 тысячи теплых вещей.

— Но главное — они получат частицу тепла, заботы и поддержки. Вместе мы сможем преодолеть любые сложности. Ребята должны знать, что москвичи здесь готовы вносить любую помощь в общее дело, помнят их и ждут с победой, — подытожил Филиппов.

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации. Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.