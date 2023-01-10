Ефимов: Город выделил землю под 58 новых спортивных объектов с 2020 года

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Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

С 2020 года предприниматели получили право на строительство 58 некапитальных спортивных сооружений в разных районах столицы. Об этом во вторник, 10 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Такие возможности помогают повысить инвестиционную привлекательность городских земельных участков и увеличить количество доступных спортивных объектов для горожан. С 2020 года по итогам проведения торгов предприниматели получили право на размещение 51 некапитального спорткомплекса на 30 гектарах земли, — рассказал он.

Предприниматели могут самостоятельно выбрать тип сооружения из утвержденного городом списка из 25 позиций. Он включает в себя физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным залом, площадки для хоккея, пейнтбольные полигоны, теннисные корты и многое другое.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на данный момент в столице уже построено три таких объекта.

Так, с 2021 года на аллее Жемчуговой введен теннисный клуб, а на улице Адмирала Лазарева осенью прошлого года появился физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисным кортом.

В этом году в районе Ростокино также начнется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках инновационного жилого кластера. В состав комплекса войдет каток для занятий фигурным катанием и хоккеем.