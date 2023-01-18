Блинкен рассказал, что Запад адаптирует военную помощь Киеву

Фото: flickr/statephotos

Западные государства адаптируют свою военную помощь Украине, решительно настроены на то, чтобы Киев совершил попытку «добиться успеха на поле боя». Об этом во вторник, 18 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его версии, Украина получила мощную военную поддержку со стороны США и Великобритании, а многие другие страны также продолжают «адаптироваться на этом пути». Глава американской дипломатии заметил, что по ходу изменений российской спецоперации менялась и помощь Запада Киеву.

Блинкен также добавил, что первые поставки американских вооружений были направлены на Украину еще за несколько месяцев до начала спецоперации РФ. Он заметил, что Запад «постоянно предоставляет Украине то, что ей нужно». Госсекретарь США также подчеркнул, что Запад намерен убедиться в том, что солдаты украинской армии обучены работать с поставляемыми им системами вооружений, пишет ТАСС.

В ходе этого же выступления Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать «новые территориальные реалии».