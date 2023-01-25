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Приметы и советы

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Полина Долганова
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Фото: shutterstock

Чаще всего россияне используют в быту холодильник (15 процентов), стиральную машину (14) и пылесос (12). Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберСтрахования» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

По словам граждан РФ, дома они также часто используют микроволновку, утюг и электрический чайник.

Список приборов, которые используются реже всего, возглавила соковыжималка. По словам 11 процентов россиян, этот прибор практически ни разу не понадобился им после покупки. Также респонденты отметили, что бесполезны в быту оказались миксеры, вентиляторы, мясорубки, мультиварки, тостеры и увлажнители воздуха, передает Life.ru.

До этого иммунолог-аллерголог Надежда Логина, комментируя исследование ученых, опубликованное газетой Bloomberg, рассказала, что газовая плита в квартире действительно может стать причиной образования астмы и других проблем со здоровьем, если оборудование установлено с нарушениями.

Так, исследователи обнаружили взаимосвязь между количеством болеющих астмой среди детей и наличием в доме газовой плиты из-за побочного продукта горения. Кроме того, выделение метана загрязняет воздух в квартире. По словам Логиной, метан, который выделяют газовые плиты, может спровоцировать аллергию.

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