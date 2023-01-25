Политолог оценил вероятность выхода Турции из НАТО

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Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на слова отдельных политиков. Такое заявление сделал турецкий политолог Исмаил Тогрул.

Он отметил, что антинатовские настроения всегда были в стране, но НАТО для Турции очень важная структура. По словам эксперта, членство Турции в НАТО выгодно Анкаре, это уменьшение затраты на оборону, это технологическое развитие.

Торгул подчеркнул, что выход из НАТО станет для Турции большой ошибкой.

— Турция является серьезным игроком НАТО, кто не хочет видеть Турцию в НАТО, пусть выйдет из альянса. Политики будут говорить, выступать, но это отдельные высказывания, это все ерунда, — отметил политолог в комментарии НСН.

Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак заявил, что Турции стоит выйти из НАТО, передает «360».

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