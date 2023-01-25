Политолог оценил вероятность выхода Турции из НАТО
Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на слова отдельных политиков. Такое заявление сделал турецкий политолог Исмаил Тогрул.
Он отметил, что антинатовские настроения всегда были в стране, но НАТО для Турции очень важная структура. По словам эксперта, членство Турции в НАТО выгодно Анкаре, это уменьшение затраты на оборону, это технологическое развитие.
Торгул подчеркнул, что выход из НАТО станет для Турции большой ошибкой.
— Турция является серьезным игроком НАТО, кто не хочет видеть Турцию в НАТО, пусть выйдет из альянса. Политики будут говорить, выступать, но это отдельные высказывания, это все ерунда, — отметил политолог в комментарии НСН.
Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак заявил, что Турции стоит выйти из НАТО, передает «360».
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