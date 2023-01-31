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Главные новости к утру 31 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 31 января
Фото: Pexels

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна не будет поставлять Киеву истребители F-16.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после избиения девятиклассника на игровом квесте в столице. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и изучают документацию, допрашивают работников организации и участников квеста.

Всем мужчинам на Украине нужно перейти на сторону России из-за политики властей Киева. Такое мнение высказал американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

Украинские боевики используют форму убитых российских военных для совершения диверсий. Об этом рассказала военный корреспондент Анна Долгарева.

Международный валютный фонд улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года. В анализе фонда сказано, что в прошлом году в России не случилось прогнозируемого экономического спада на 3,4 процента. В настоящее время его оценили в 2,2 процента, «за которым последует позитивный рост в 2023 году».

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