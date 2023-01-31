Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине

Фото: Pixabay

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена выделить до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики. Об этом во вторник, 31 января, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 миллионов долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса, — заявил он.

По словам Шмыгаля, обе стороны обсудили инструменты для привлечения инвестиций, а также вопрос запуска фондового рынка на Украине, передает РИА Новости.

В декабре прошедшего года Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период.

До этого стало известно, что европейские министры иностранных дел 12 декабря планируют принять на встрече в Брюсселе решение о поднятии на два миллиарда евро потолка расходов Европейского фонда мира в следующем году.