Численность населения России за год снизилась более чем на 550 тысяч челочек

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За последний год численность населения Россия снизилась более чем на 550 тысяч человек. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Росстата.

Согласно опубликованным данным, на 1 января 2022 года, численность постоянного населения страны составляла 146 980 061 человек. Данные на 1 января 2023 года говорят, что в России проживает 146 424 729 человек.

Таким образом, Росстат свидетельствует об уменьшении численности постоянного населения страны на 555 332 человека, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что население Индии на конец 2022 года, по оценке статистической организации World Population Review, составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем в Китае.

Число людей на Земле, по оценке ООН, достигло восьми миллиардов человек. По прогнозам организации, отметка в девять миллиардов будет достигнута к 2037 году. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему был резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.