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Зеленский заявил о готовности продолжать «чистки» в Минобороны Украины

Егор Провоторов
В мире
Зеленский заявил о готовности продолжать «чистки» в Минобороны Украины
Фото: flickr/number10gov

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 2 февраля, заявил о готовности продолжать «антикоррупционные чистки» в министерстве обороны страны и других структурах.

Особенно важна, по словам украинского лидера, чистота процессов в структурах Минобороны. По его мнению, любые закупки и поставки должны быть «таким же чистым и честным, как внешнее снабжение» для армии Украины. Тот, кто будет «мешать» этому процессу, будет уволен из соответствующих структур, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что в некоторых сферах законность можно гарантировать только через смену руководителей вместе с «внедрением институциональных изменений». Украинский лидер также назвал «плодотворным днем» прошедшие накануне масштабные обыски, следственные действия и увольнения в отношении крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, пишет ТАСС.

В минувшую среду, 1 февраля, врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.

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