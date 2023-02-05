Горожанам рассказали о развитии столичного проекта «Stand Up лига»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За четыре года своего существования проект «Stand Up лига» превратился в главный молодежный акселератор стендап-комедии в столице. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для комика или комедийного автора важен талант. Также необходимы упорный труд, готовность встать и идти дальше после неудач... Команда проекта поддерживает всех, кто делает жизнь ярче и веселее, — поделилась руководитель «Stand Up лиги» Оксана Яковлева.

Этот проект включает в себя одноименный фестиваль, студию создания комедии и открытые микрофоны, с помощью которых любой желающий может показать себя на сцене. На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что в марте откроется кастинг в седьмой сезон «Stand Up лиги».

До этого стали известны победители конкурса детского рисунка «Светлый ангел» — в младшей группе в тройку попали: «Зимние игры» Давида Мартиросова (18,2 процента), «Рождественский звон» Арины Чернян (10,09 процента) и «Сказочная ночь» Анастасии Пронской (9,58 процента).