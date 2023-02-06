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«Ты позоришь нас»: фото украинского офицера шокировало соотечественников

Евгений Белоусов
В мире
«Ты позоришь нас»: фото украинского офицера шокировало соотечественников
Фото: president.gov.ua

Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская оказалась в центре скандала после публикации фотографии в социальных сетях. Несколько дней назад она выложила новое фото в стиле «богатая жизнь», чем вызвала гнев со стороны соотечественников.

— Ты позоришь нас и государственную службу, — написал один из комментаторов под публикацией.

Такую позицию разделило большинство комментаторов. Они отмечают неуместность фотографии в таком стиле, учитывая работу девушки. Так, один из пользователей выразил надежду, что Плантовскую после такого уволят.

Однако это уже не первый раз, когда девушка-офицер попадает в похожий скандал. Еще будучи на посту пресс-офицера ГПСУ в Одессе, она выложила в соцсетях кадры с отдыха в Париже и из ночного клуба. Реакция комментаторов была аналогична нынешней, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минобороны Украины проводит внутренний аудит своей финансовой деятельности на фоне сообщений о коррупции. По инициативе министерства параллельно начат государственный аудит ведомства.

1 февраля украинские СМИ сообщили, что врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку.

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