Мосгорнаследие представило видеоэкскурсию по историческому зданию посольства Индии

Фото: YouTube-канал Департамента культурного наследия города Москвы (скриншот)

Департамент культурного наследия Москвы подготовил новую видеоэкскурсию, в рамках которой горожане смогут познакомиться с историческим особняком на Воронцовом Поле, где долгие годы находится представительство дипломатической миссии Индии в России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 10 февраля.

— Мы приглашаем всех желающих познакомиться с исторической усадьбой, в которой располагается посольство Индии. Домовладение имеет богатую историю, уходящую корнями в XVIII век, когда здешними землями владел князь Григорий Потемкин, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В ходе экскурсии москвичи смогут осмотреть детали фасадов двух исторических зданий, одно из которых принадлежало известному коллекционеру и меценату Алексею Бахрушину, а позже егорьевскому купцу Николаю Бардыгину. Кроме того, будет возможность побывать внутри главного дома и увидеть потолочный световой фонарь из блоков Фальконье и сохранившийся мавританский камин, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что москвичей пригласили на спектакль в усадьбе Салтыковых-Чертковых.