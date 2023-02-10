Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мосгорнаследие представило видеоэкскурсию по историческому зданию посольства Индии

Никита Худяков
Город
Мосгорнаследие представило видеоэкскурсию по историческому зданию посольства Индии
Фото: YouTube-канал Департамента культурного наследия города Москвы (скриншот)

Департамент культурного наследия Москвы подготовил новую видеоэкскурсию, в рамках которой горожане смогут познакомиться с историческим особняком на Воронцовом Поле, где долгие годы находится представительство дипломатической миссии Индии в России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 10 февраля.

— Мы приглашаем всех желающих познакомиться с исторической усадьбой, в которой располагается посольство Индии. Домовладение имеет богатую историю, уходящую корнями в XVIII век, когда здешними землями владел князь Григорий Потемкин, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В ходе экскурсии москвичи смогут осмотреть детали фасадов двух исторических зданий, одно из которых принадлежало известному коллекционеру и меценату Алексею Бахрушину, а позже егорьевскому купцу Николаю Бардыгину. Кроме того, будет возможность побывать внутри главного дома и увидеть потолочный световой фонарь из блоков Фальконье и сохранившийся мавританский камин, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что москвичей пригласили на спектакль в усадьбе Салтыковых-Чертковых.

Москва Усадьбы Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте