Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы основные причины подросткового ожирения

Ирина Игнатенко
Общество
Названы основные причины подросткового ожирения
Фото: shutterstock

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала о причинах распространения такого недуга, как ожирение, среди российских подростков. За последние 20 лет соответствующий диагноз стали ставить в шесть раз чаще.

Эксперт отметила, что в современном мире фастфуд вошел в повседневный рацион многих семей. Любовь к такой пище приводит к набору лишнего веса.

Специалист добавила, что, несмотря на популярность здорового питания, специальной программы, в том числе образовательной, по составлению правильного рациона в настоящее время не существует.

По словам эксперта, дети и подростки оценивают питание с позиции «вкусно — невкусно». О том, полезна ли потребляемая ими еда, они начинают задумываться гораздо позже — когда возникают первые проблемы со здоровьем, передает НСН.

Накануне стало известно, что Петербург стал лидером по числу подростков с ожирением в России. Такой диагноз выявляют у каждого 75-го подростка в городе, передает ФАН.

Неутолимый аппетит может указывать на развитие опасного хронического заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Лишний вес Ожирение Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте