Названы основные причины подросткового ожирения

Фото: shutterstock

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала о причинах распространения такого недуга, как ожирение, среди российских подростков. За последние 20 лет соответствующий диагноз стали ставить в шесть раз чаще.

Эксперт отметила, что в современном мире фастфуд вошел в повседневный рацион многих семей. Любовь к такой пище приводит к набору лишнего веса.

Специалист добавила, что, несмотря на популярность здорового питания, специальной программы, в том числе образовательной, по составлению правильного рациона в настоящее время не существует.

По словам эксперта, дети и подростки оценивают питание с позиции «вкусно — невкусно». О том, полезна ли потребляемая ими еда, они начинают задумываться гораздо позже — когда возникают первые проблемы со здоровьем, передает НСН.

Накануне стало известно, что Петербург стал лидером по числу подростков с ожирением в России. Такой диагноз выявляют у каждого 75-го подростка в городе, передает ФАН.

Неутолимый аппетит может указывать на развитие опасного хронического заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.