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Ефимов: Современный квартал появится в районе Бирюлево Восточное

Александр Афонин
Город
Ефимов: Современный квартал появится в районе Бирюлево Восточное
Фото: пресс-служба

В столичном районе Бирюлево Восточное пройдет комплексное развитие неэффективно используемой территории, на месте которой появится современный квартал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках комплексного развития участка, расположенного в районе Бирюлево Восточное, планируется возвести около 266 тысяч квадратных метров жилых и общественных объектов, куда смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек. Объем вложений в реорганизацию составит почти 24 миллиарда рублей, — рассказал он.

Сейчас на участке расположены различные склады, автосервисы и офисы. Право на реализацию проекта получит победитель торгов. В них смогут принять участие правообладатель, городской оператор или инвестор.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках реорганизации на территории построят более 134 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, на участке разместятся школа на 350 учеников и детский сад для 175 воспитанников.

До этого Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». По его словам, планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей.

Владимир Ефимов Москва Район Бирюлево Восточное
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