Свыше 6,5 тысячи квадратных метров жилья по реновации построят в Коптеве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Новая Ипатовка, вл23А Карта всех событий

В районе Коптево возведут не менее 6,7 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации в рамках комплексного развития территорий. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— За счет реализации программы комплексного развития территорий возводятся современные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой, — сказал он.

Также в этом районе собираются возвести образовательный комплекс на 150 школьников и 75 дошкольников, детский и взрослый травмпункты, детский центр развития и физкультурно-оздоровительный комплекс. Комплексное развитие будет проходить по адресу улица Новая Ипатовка, владение 23а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в январе новые квартиры по программе реновации жилья во всех округах города получили почти 1,7 тысячи человек.

По его словам, всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе, где расположен их старый дом. Исключения — Зеленоград и ТиНАО.