Свыше 6,5 тысячи квадратных метров жилья по реновации построят в Коптеве
В районе Коптево возведут не менее 6,7 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации в рамках комплексного развития территорий. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
— За счет реализации программы комплексного развития территорий возводятся современные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой, — сказал он.
Также в этом районе собираются возвести образовательный комплекс на 150 школьников и 75 дошкольников, детский и взрослый травмпункты, детский центр развития и физкультурно-оздоровительный комплекс. Комплексное развитие будет проходить по адресу улица Новая Ипатовка, владение 23а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
До этого министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в январе новые квартиры по программе реновации жилья во всех округах города получили почти 1,7 тысячи человек.
По его словам, всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе, где расположен их старый дом. Исключения — Зеленоград и ТиНАО.