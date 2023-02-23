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Тематические «Тройки» появились в метро в честь Дня защитника Отечества

Лейла Алиева
Город
Тематические «Тройки» появились в метро в честь Дня защитника Отечества
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

Проездные билеты «Единый» общим тиражом 200 тысяч экземпляров можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро. Их тираж составляет пять тысяч экземпляров, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В честь Дня защитника Отечества пассажиры столичного метро могут бесплатно отправить открытки по России. Сделать это можно с 21 февраля на стойках «Живое общение». Открытка бесплатная — нужно лишь написать теплые слова и указать адрес получателя и отправителя.

Карта «Тройка» Метро День защитника Отечества
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