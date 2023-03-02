Георгий Мартиросян отреагировал на сообщение о своей госпитализации

Фото: YouTube-канал «Дегустация личности» (скриншот)

Российский актер Георгий Мартиросян опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом в четверг, 2 марта, заявил сам артист.

— Мне с утра все звонят про это, какая-то ошибка. Абсолютно все нормально. Меня с кем-то перепутали, — цитирует его Telegram-канал Zvezdanews.

До этого Telegram-канал «112» сообщал, что Мартиросяна госпитализировали в одну из столичных клиник. Согласно их данным, у артиста начался воспалительный процесс, потребовавший немедленного вмешательства врачей-урологов. Мартиросяну назначили всестороннее обследование.

Накануне сербского режиссера, лауреата Каннского кинофестиваля Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги. Как уточняется, на кинофестивале он будет работать в гипсе.

26 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сообщалось, что у доктора диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге.

1 марта Рошаль самостоятельно рассказал о том, как чувствует себя после госпитализации.