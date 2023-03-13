Портал «Открытый контроль» предоставил новую услугу для столичных предпринимателей

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Московские предприниматели теперь смогут подать ходатайство о продлении срока устранения нарушения на портале «Открытый контроль». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

— Случается, что, например, из-за болезни или финансовых сложностей предприниматель не может в срок выполнить предписания инспектора, но при этом он не отказывается от этих требований и готов устранить нарушения позднее. Ходатайство решает эту проблему: позволяет урегулировать подобные вопросы без судебных разбирательств, которые часто связаны со значительными издержками для бизнеса, — пояснил он.

Чтобы воспользоваться услугой, предпринимателям необходимо не позднее чем за два дня до окончания срока предписания заполнить короткую форму на портале, после этого в течении пыти рабочих дней заявка будет рассмотрена городскими контрольно-надзорными органами, передает официальный сайт мэра Москвы.

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