«Они поражены русофобской бациллой»: Песков оценил отношения Молдавии с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Россия выступает за добрые и уважительные отношения с Молдавией, при этом о существовании некоего «плана по сближению» двух государств Москве ничего не известно. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также предположил, что такой план может представлять собой «очередную фальшивку», которых на сегодняшний день достаточно много появляется в западных средствах массовой информации.

Также Песков подчеркнул, что РФ по-прежнему остается открытой и доброжелательно настроенной на создание взаимовыгодных отношений с Молдавией. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что в настоящее время правительство республики поражено «русофобской инфекцией».

— Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой, — цитирует слова Пескова ТАСС.

В минувший понедельник глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что местные правоохранители раскрыли агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. По его словам, эта сеть контролируется Россией.