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Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Евгений Белоусов
В мире
Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»
Фото: Unsplash

Полиция Молдавии раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Об этом в понедельник 13 марта, сообщил глава генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану.

Утверждается, что эта сеть контролируется Россией, а ее члены прибыли в Молдавию с территории РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.

Всего, утверждает представитель полиции, проникший в сеть под прикрытием, было организовано десять групп численностью от пяти до десяти человек, все они проходили специальную подготовку, передает Spiegel.

По информации российского Минобороны, Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику). Как заявили в ведомстве, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае атаки ВСУ на ПМР.

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