Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»
Полиция Молдавии раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Об этом в понедельник 13 марта, сообщил глава генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану.
Утверждается, что эта сеть контролируется Россией, а ее члены прибыли в Молдавию с территории РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.
Всего, утверждает представитель полиции, проникший в сеть под прикрытием, было организовано десять групп численностью от пяти до десяти человек, все они проходили специальную подготовку, передает Spiegel.
По информации российского Минобороны, Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику). Как заявили в ведомстве, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.
Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья.
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае атаки ВСУ на ПМР.