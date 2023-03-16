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Wildberries пошел на уступки после забастовки владельцев ПВЗ

Степан Жирнов
Общество
Wildberries пошел на уступки после забастовки владельцев ПВЗ
Фото: shutterstock

Wildberries усилил меры против подмены товаров и временно заморозил систему штрафов для владельцев и менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе компании в четверг, 16 марта.

По данным пресс-службы, в компании понимают, насколько серьезной проблемой является для ПВЗ подмена товаров. Совместно с партнерами фирма усилила контроль за этим явлением для предотвращения возможных мошеннических действий.

— С другой стороны, мы временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях, — отметили в пресс-службе Wildberries.

В компании отметили, что регулярно проводят встречи с различными инициативными группами, а также улучшили каналы обратной связи. Каждый день рассматриваются около трех тысяч обращений по проблемным ситуациям. На данный момент было отменено уже более 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров. По словам пресс-службы, в скором времени эти изменения отразятся на балансах ПВЗ.

Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали сообщения о забастовке. В пресс-службе маркетплейса утверждали, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. По этому же вопросу в Государственной думе было организовано собрание, на котором собирались искать решение конфликтной ситуации со всеми участниками конфликта. Однако представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих. Через некоторое время появилась информация об увольнениях сотрудников и закрытиях ПВЗ.

Немного позже с представителями компании встретились депутаты Госдумы и вручили требования протестующих. После этого руководство фирмы сообщило, что готово изучить все претензии и требования бастующих.

Депутаты Генпрокуратура Проверки Россия Забастовки
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