Как оформить полис ОМС

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право гражданину на бесплатную медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях по всей территории России. Как и где получить ОМС — в материале «Вечерней Москвы».

Что потребуется для оформления ОМС?

— заявление (заполняется на приеме);

— паспорт или временное удостоверение личности, если вы его меняете;

— страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Что потребуется для оформления ОМС для ребенка?

— заявление (заполняется на приеме);

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ, подтверждающий, что вы можете представлять интересы ребенка: ваш паспорт, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, решение суда и так далее;

— СНИЛС ребенка (для детей до 14 лет — при наличии, для детей старше 14 лет — обязательно).

Куда подать документы?

— в страховую медицинскую организацию из реестра Московского городского фонда обязательного медицинского страхования;

— в центр госуслуг «Мои документы».

Когда необходимо менять полис ОМС?

— если вы сменили место жительства, ФИО или другие данные в документе, удостоверяющем личность, — в течение месяца;

— если вы обнаружили неточность в указанных в документе личных данных;

— если вы испортили или потеряли полис ОМС.

Что нужно для оформления полиса ОМС онлайн?

— скан-копия документа, удостоверяющего личность;

— номер полиса ОМС (при наличии).