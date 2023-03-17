Проще, чем кажется: как оформить полис ОМС
Сюжет:Проще, чем кажется
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право гражданину на бесплатную медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях по всей территории России. Как и где получить ОМС — в материале «Вечерней Москвы».
Что потребуется для оформления ОМС?
— заявление (заполняется на приеме);
— паспорт или временное удостоверение личности, если вы его меняете;
— страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Что потребуется для оформления ОМС для ребенка?
— заявление (заполняется на приеме);
— свидетельство о рождении ребенка;
— документ, подтверждающий, что вы можете представлять интересы ребенка: ваш паспорт, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, решение суда и так далее;
— СНИЛС ребенка (для детей до 14 лет — при наличии, для детей старше 14 лет — обязательно).
Куда подать документы?
— в страховую медицинскую организацию из реестра Московского городского фонда обязательного медицинского страхования;
— в центр госуслуг «Мои документы».
Когда необходимо менять полис ОМС?
— если вы сменили место жительства, ФИО или другие данные в документе, удостоверяющем личность, — в течение месяца;
— если вы обнаружили неточность в указанных в документе личных данных;
— если вы испортили или потеряли полис ОМС.
Что нужно для оформления полиса ОМС онлайн?
— скан-копия документа, удостоверяющего личность;
— номер полиса ОМС (при наличии).