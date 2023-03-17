США изменили маршруты полета дронов после инцидента в Черном море

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США изменили маршруты полетов разведывательных беспилотников после инцидента с дроном MQ-9 Reaper в Черном море. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Беспилотник Global Hawk 17 марта сначала совершил барражирование у берегов Румынии, после чего направился в сторону Крыма. При этом дрон остановился в 150 километрах от побережья полуострова.

После полетов в районе Новороссийска, Global Hawk вновь направился в сторону Румынии, передает РИА Новости.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper, рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, MQ-9 — многоцелевой летательный аппарат, который может заниматься разведкой и радиоэлектронной борьбой, а также наносить удары различными ракетами, в том числе «воздух — воздух» и «воздух — земля».