Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

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Соединенные Штаты Америки начали повторные полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper. Об этом передает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Как уточняется, полет совершил RQ-4 Global Hawk. Один из чиновников добавил, что этот случай стал первым после 14 марта, сообщает издание.

Накануне стало известно, что США изменили маршруты полетов разведывательных беспилотников после инцидента с дроном MQ-9 Reaper в Черном море. Беспилотник Global Hawk 17 марта сначала совершил барражирование у берегов Румынии, после чего направился в сторону Крыма. При этом дрон остановился в 150 километрах от побережья полуострова.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Несмотря на недавнее крушение беспилотника, США планируют продолжить полеты над Черным морем и считают «незаконными» любые ограничения со стороны России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.