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В Концертном зале правительства Москвы в субботу, 18 марта, были вручены национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» за 2022 год.

Так, «Поэтом года» стал Юрий Ряшенцев — советский и российский автор стихов к песням для театра и кино, в частности, к фильму и мьюзиклу «Три мушкетера».

Его перу принадлежат уже ставшие культовыми песни «Пора-пора-порадуемся на своем веку», «Не вешать нос, гардемарины», а также ряд поэтических сборников.

Лауреатом премии «Писатель года» стал Владислав Отрошенко, автор книг «Сухово-Кобылин. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга», а также бестселлера 2022 года — книги «Околицы Вавилона».

Также были вручены премии «Поэт года» и «Писатель года» в основных и дополнительных номинациях: «Дебют», «Лирика», «Реальные истории», «Песни», «Юмор», «Детская литература».

Большое жюри, состоящее из 30 известных литераторов, изучило свыше 50 томов альманахов с произведениями конкурсантов и выбрало 250 финалистов.

С 15 по 17 марта прошел финал номинации «Сердце отдаю детям» в рамках конкурса профессионального мастерства «Педагоги года Москвы». В трехдневных выездных соревнованиях за звание победителя боролся 21 педагог дополнительного образования школ и домов творчества.