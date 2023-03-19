Британские ВВС сообщили о сопровождении российских самолетов около Эстонии

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Двое истребителей Североатлантического альянса перехватили российский Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный Ан-12, около границ Эстонии. Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте британских ВВС.

Истребитель Typhoon ВВС Британии вместе с истребителем немецких ВВС в пятницу, 17 марта, сопроводили российские самолеты возле границ прибалтийской республики.

— В рамках продолжающегося воздушного патрулирования в регионе пара самолетов НАТО 17 марта вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12, — сказано в сообщении.

Британские и немецкие силы осуществляют в регионе совместное воздушное патрулирование для перехвата представляющих интерес самолетов, чтобы идентифицировать их, и «поддержания безопасности полетов», отметили в ВВС Британии.

18 марта сообщалось, что Соединенные Штаты начали повторные полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper. Об этом передает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Как уточняется, полет совершил RQ-4 Global Hawk.