Врач Сергеева предупредила о передающихся от домашних животных инфекциях

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Существует ряд инфекционных заболеваний, которые могут передаваться человеку от домашних животных. Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Сергеева.

Среди таких заболеваний специалист назвала токсоплазмоз, бешенство, грибковые поражения кожи, орнитоз, глистные инвазии и лептоспироз.

— Например, бешенство. Данное заболевание может закончиться для больного животного и заболевшего человека летальным исходом, — пояснила Сергеева.

В свою очередь орнитоз может вызвать у человека пневмонию, а лептоспироз — тяжелые поражения почек и печени. Чтобы избежать подобных инфекций, врач рекомендует регулярно наблюдать своих питомцев у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию.

Также лучше не покупать животных и птиц с рук, а только в специализированных магазинах и питомниках, передает Lenta.ru.

Дикие лисы могут заразить человека бешенством, при этом они редко первыми проявляют агрессию. Об этом рассказал натуралист Александр Хабургаев. По его словам, специалисты могут бороться с этим заболеванием, в настоящее время в мире есть хорошая вакцина и соответствующие антибиотики.