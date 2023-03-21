Названа численность населения России

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Согласно уточненным данным Росстата, по состоянию на 1 января 2023 года численность населения России составляет 146 447 424 человека.

Данная цифра была получена с учетом данных Всероссийской переписи населения 2021 года. По сравнению с данными на 1 января 2022 года численность населения России сократилась на 532 637 человек.

В городах страны проживают 109 655 563 человека, а сельское население составляет 36 791 861 человек. В Центральном федеральном округе живут 40 240 256 человек, в Северо-Западном — 13 867 347, в Южном — 16 642 052.

Население Северо-Кавказского федерального округа составляет 10 205 730 человек, Приволжского — 28 683 247, Уральского — 12 259 126, Сибирского — 16 645 802, Дальневосточного — 7 903 864, передает сайт Росстата.

Уточняется, что официальные статистические данные о населении четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — пока не учитываются.

В феврале Росстат публиковал предварительные статистические данные о численности населения страны. Тогда, по оценке ведомства, количество человек, проживающих в России, составляло 146 424 729.