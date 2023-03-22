Москва вошла в пятерку регионов России по числу любителей поздно ложиться спать

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Москва и Подмосковье попали в топ-5 регионов России по числу любителей поздно ложиться спать. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В Московском регионе было выявлено 45 процентов «сов» и 20 процентов «жаворонков». Кроме того, 35 процентов респондентов отметили, что их время пробуждения зависит от сезона.

В общей сложности по стране число «сов» составило 41 процент, а «жаворонков» среди опрошенных россиян оказалось 25 процентов. Лидером рейтинга по числу любителей поздно ложиться спать оказался Татарстан (58 процентов). Также в пятерку вошли Челябинская и Иркутская область — по 47 процентов, а еще Тюменская область (45 процентов).

Отмечается, что в Приморском крае, Кемеровской и Ростовской областях преобладает число тех, кто рано встает, а в Самарской области количество «сов» и «жаворонков» одинаковое, передает «Москва 24».

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