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Главные новости к утру 23 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 23 марта
Фото: Вечерняя Москва

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы о надежности банковского сектора Соединенных Штатов. Он заявил, что «хуже быть не может».

Россия отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Группа подростков с Украины напала на польских сверстников в городе Вроцлав. Об этом сообщил активист правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский.

Сближение России и КНР является стратегической ошибкой администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-директор ЦРУ и бывший госсекретарь Майк Помпео.

Встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», в котором правила составляли западные страны. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

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